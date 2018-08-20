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Ангела Меркель во время телефонного разговора с Порошенко, рассказала, о чем договорилась с главой Кремля
Как передает replyua.net, совсем недавно, 18 августа, глава Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Германию, где провел переговоры с канцлером страны Ангелой Меркель.
Как предполагали многие эксперты, во время встречи двух влиятельных политиков, должен быть поднят вопрос Украины. А уже сегодня, 20 августа, президент Украины сообщил, что состоялся телефонный разговор с канцлером Германии, в котором она рассказала итоги встречи с Владимиром Путиным. "В ходе телефонного разговора Федеральный канцлер Ангела Меркель проинформировала меня о результатах переговоров с президентом России, состоявшихся накануне в Германии", – написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Отметим, что другие детали разговора остались в секрете. В тоже время в пресс-службе президента Украины появились данные, которые гласят, что глава государства намерен серьезно поднимать вопрос об освобождении украинских заложников. "Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на наивысшем уровне", – отметили в ведомстве.
Теги: Донбасс, разговор, Ангела Меркель, Порошенко
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