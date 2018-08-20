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Делегации из 18 стран примут участие в праздновании Дня Независимости
Поздравить Украину с одним из главных праздников приедут гости из 18 стран. Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
«В репетиции приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. На днях мы ожидаем прибытие 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые примут участие в параде», — сообщил министр.
Также по его словам, в репетиции было задействовано 250 единиц техники как новой, так и проходящей государственные испытания. Планируется демонстрация перспективных образцов вооружения.
Всего всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, День Независимости, делегация
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