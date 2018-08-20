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Окончание войны: стало известно, где встретятся Путин и Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах "Нормандской четверки" в Париже. Об этом росСМИ сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает "Диалог.UA".
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас намекнул, что президент РФ Владимир Путин пошел на уступки на встрече с канцлером Ангелой Меркель по украинскому вопросу. Владимир Путин, недавно посетивший Германию с официальным визитом к канцлеру Ангеле Меркель, обсудил с ней возможность проведения саммита "Нормандской четверки" с участием лидеров стран в ближайшее время.
Также Ушаков отметил, что пока не обсуждались конкретные временные рамки либо место проведения, однако сам вариант встречи в Париже отмечался. Помощник Путина рассказал, что советники получили указание как можно лучше подготовить данную встречу, чтобы получить от нее максимум выгоды для всех сторон переговоров. Главная цель визита президента РФ Владимира Путина в Берлин к канцлеру Германии Ангеле Меркель спасение проекта "Северный поток - 2". На встрече в столице Германии с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила создать на оккупированном Донбассе международную администрацию с введением до 40 тыс. миротворцев.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, война, встреча, Порошенко
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