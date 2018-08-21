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Россия предложила Украине обменять экипаж Норда
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы крымскими рыбаками с судна Норд.
Об этом сообщает Корреспондент во вторник, 21 августа.
"Ответа от Людмилы Денисовой я пока не получила", – сказала российский омбудсмен, но она уверена, что "мы можем зеркально решить проблему".
Москалькова пожаловалась, что "уже пятый месяц люди с паспортами граждан России не могут вернуться на свою территорию".
По ее мнению, экипаж судна Норд можно было бы обменять на экипаж украинского судна ЯМК-0041.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель Норд из Крыма. На его борту находились 10 человек. Капитан был арестован, но позже выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что российские дипломаты выдали им новые загранпаспорта, где фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.
А 4 мая российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое вело вылов камбалы. Утвержалось, что украинцев задержали "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут. На борту находилось пять граждан Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен, рыбаки
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