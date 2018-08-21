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США передадут Украине два патрульных катера
Украина и США готовят соглашение о передаче Украине американских катеров класса «Айленд».
Об этом в Киеве 21 августа заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает 0629.
Речь идет пока о двух катера класса «Айленд». По словам Чалого, Украина может получить права на катера в этом году.
Это пилотный проект, который, по словам дипломата, позволит ввести схему прямых закупок в США. «Если мы сделаем такой проект, мы сможем закупать более современное вооружение в США», - отметил посол.
По словам Чалого, Украина в отношениях с Соединенными Штатами впервые выходит на уровень стратегического партнерства в сфере безопасности и обороны.
Впервые о возможности передачи Украине американских 30-метровых катеров «Айленд» заговорили еще в 2014 году - после аннексии Крыма. Ранее эти катера были на службе Береговой охраны США и сейчас стоят в порту Балтимора.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия России, которая останавливает корабли на подходах к украинским портам.
Теги: Украина, США, Донбасс, катер
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