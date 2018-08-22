В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль

22.08.2018 18:15

В День Независимости Украины Россия перекроет Крымский мост и заполнит его силовиками

Как стало известно, 24 августа Кремль планирует провести антитеррористические учения «Циклон-Вихрь-2018» на мосту, соединяющем материковую Россию с Крымом. Из-за этого автомобильное движение в оккупированный полуостров будет перекрыто.

Автомобили не смогут ездить по мосту в течение целого дня. Кроме того, будут перекрыты подходы к мосту.

В учениях будут принимать участие сотрудники российских спецслужб ФСБ, МЧС, полиции и следственного комитета.

Учения стартуют 23 августа в Краснодарском крае. По заверениям российских силовиков, их задача состоит в «предотвращении терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизации ущерба от них».

До этого сообщалось, что скандальный российский актер Алексей Панин после дебоша в самолете оказался в центре нового скандала, связанного с Крымским мостом. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети.

«Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, подо*и за это время. Но то такое. Это – самая большая необходимость в стране», — отметил он.

Обратим внимание, что перед этим он прогуливается по улицам аннексированного украинского Крыма вместе со своей дочерью. Поэтому на Крымском мосту, скорее всего, горе-актера снимает дочь Нюся. После этого актер в прямом смысле целует асфальт и начинает куда-то бежать.

Ранее актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетающего из аннексированного Симферополя. Рейс пришлось задержать.

Алексей Панин в последние годы все чаще становится героем первых новостных полос не благодаря своему таланту, а из-за скандальных поступков. Так, общественность то и дело наперебой обсуждает неоднозначные выходки 40-летней звезды, зачастую осуждая артиста.

Источник: https://politeka.net