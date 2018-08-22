- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Порошенко выразил благодарность США за санкции против России16:45
- Украина превратится в пустыню - ученые16:30
- Президент решил переписать Конституцию Украины: готовятся радикальные изменения16:15
- Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)16:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте15:30
- СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС15:15
- Фальшивые деньги может выдать даже банкомат: как украинцам обезопасить себя15:00
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль
В День Независимости Украины Россия перекроет Крымский мост и заполнит его силовиками
Как стало известно, 24 августа Кремль планирует провести антитеррористические учения «Циклон-Вихрь-2018» на мосту, соединяющем материковую Россию с Крымом. Из-за этого автомобильное движение в оккупированный полуостров будет перекрыто.
Автомобили не смогут ездить по мосту в течение целого дня. Кроме того, будут перекрыты подходы к мосту.
В учениях будут принимать участие сотрудники российских спецслужб ФСБ, МЧС, полиции и следственного комитета.
Учения стартуют 23 августа в Краснодарском крае. По заверениям российских силовиков, их задача состоит в «предотвращении терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизации ущерба от них».
До этого сообщалось, что скандальный российский актер Алексей Панин после дебоша в самолете оказался в центре нового скандала, связанного с Крымским мостом. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети.
«Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, подо*и за это время. Но то такое. Это – самая большая необходимость в стране», — отметил он.
Обратим внимание, что перед этим он прогуливается по улицам аннексированного украинского Крыма вместе со своей дочерью. Поэтому на Крымском мосту, скорее всего, горе-актера снимает дочь Нюся. После этого актер в прямом смысле целует асфальт и начинает куда-то бежать.
Ранее актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетающего из аннексированного Симферополя. Рейс пришлось задержать.
Алексей Панин в последние годы все чаще становится героем первых новостных полос не благодаря своему таланту, а из-за скандальных поступков. Так, общественность то и дело наперебой обсуждает неоднозначные выходки 40-летней звезды, зачастую осуждая артиста.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив, День Независимости, силовики
- В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста
- Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)
- Эксперты: из-за Керченского моста Украина лишится товарооборота с другими странами
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Президент мечтает соединить Украину и Россию мостом
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера09:00
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Порошенко выразил благодарность США за санкции против России16:45
- Украина превратится в пустыню - ученые16:30
- Президент решил переписать Конституцию Украины: готовятся радикальные изменения16:15
- Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)16:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте15:30
- СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС15:15
- Фальшивые деньги может выдать даже банкомат: как украинцам обезопасить себя15:00
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»