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В Украине запретили популярный антисептик

22.08.2018 21:47
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В Украине запретили популярный антисептик

Если увидете в аптеке - сообщайте в Госслужбу по лекарствам и контролю за наркотиками

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила популярный антисептик для дезинфекции кожи рук "Этанол 96".

Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Отмечается, что речь идет о растворе для наружного применения 96% по 100 мл. Постоянный запрет установили с 20 августа на серию 010218 из-за фальсификата.

Серия содержалась в 3,5 тысячах флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.

Регистрационное удостоверение запрещенного препарата — UA/10875/01/01. Все аптеки и магазины в срочном порядке обязаны проверить свои склады на его наличие. Антисептик должны изъять из обихода, уничтожив или возвратив его поставщику.

Кроме того, в случае обнаружения нужно сообщить в Госслужбы по лекарствам и контролю за наркотиками. За уклонение от выполнения распоряжения предусмотрено притягивание к ответственности согласно действующему законодательству.

 

Источник: https://from-ua.com 

 




Теги: Украина, Донбасс, запрет, антисептик, спирт
 
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