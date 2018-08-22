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ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция
В украинской замороженной курятине выявили возбудитель опасной инфекционной бактерии
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Полтавской области.
Как выяснилось, палочковидная бактерия листерия недавно была завезена в Украину из Европы.
К слову, мясо, которое было взято на анализ экспертами Полтавской областной прокуратуры, предназначалось для заключенных четырех местных исправительных колоний.
Употребление продуктов, зараженных листериозом, стало причиной смерти уже двух десятков человек в Европе. На данный момент в Украине зафиксированы два случая опасного заболевания — во Львове и Киеве. Кроме того, 8 августа умер заболевший киевлянин.
Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в торговых точках Украины. Основным переносчиком бактерии являются грызуны и домашние животные. В организм человека инфекция попадает вместе с продуктами питания, которые были заражены в процессе производства или хранения.
Следует отметить, что первые симптомы заболевания похожи на признаки сильного пищевого отравления. Если вовремя не диагностировать болезнь, может развиться энцефалит и менингит, поскольку вирус поражает центральную нервную систему или головной мозг. Особенно это опасно для пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей, людей с ослабленным иммунитетом.
Проверка колоний предотвратила распространение вируса в отдельно взятых исправительных учреждениях. Прокуратура предупредила руководителей колоний о запрещении использования зараженной курятины. Ее общий вес составил свыше 4 тонн. Начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, опасная инфекция, вспышка которой из Европы перебирается в Украину, может стать причиной серьезных заболеваний. Так, украинцы могут подцепить листериоз, причем болезнь угрожает и людям, и животным. А в группе риска находятся люди пожилого возраста со слабым иммунитетом, беременные и дети.
Стоит отметить, что листериоз — это инфекционная болезнь животных и человека. Она поражает центральную нервную систему и имеет септические проявления, но часто болезнь некоторое время может проходить бессимптомно.
Напомним, сколько нужно мыть овощи и фрукты, чтобы не подхватить опасные болезни.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, здоровье, Европа, опасность, инфекция, курица, Полтавская область
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