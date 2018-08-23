Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Давить украинцев живьем бульдозерами", - взбешенные россияне завалили Сеть угрозами из-за слов Порошенко о ВСУ

23.08.2018 16:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Давить украинцев живьем бульдозерами", - взбешенные россияне завалили Сеть угрозами из-за слов Порошенко о ВСУ

В комментариях российские пользователи угрожают всем гражданам Украины физической расправой и обещают масштабное военное вторжение в страну. Российские СМИ активно обсуждают заявление украинского президента Петра Порошенко о намерениях сделать армию Украины самой сильной в Европе, передает "Диалог.UA".
Кроме того, под новостями на эту тему наблюдается множество комментариев пользователей, которые носят весьма агрессивный характер. Например, на новостном сайте "Лента.ру" россияне грозятся "давить живьем бульдозерами до последнего" украинца.
Также пишут о том, что бойцы ВСУ якобы даже "не знают, за что умирают".
И грозят большим военным вторжением, как в 2014 году.
Напомним, политолог заявил, что Порошенко с ВСУ сделали чудо, остановив орду Путина и ограничив ОРДЛО до 2% Украины.



Теги: Донбасс, россияне, украинец, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх