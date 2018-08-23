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"Давить украинцев живьем бульдозерами", - взбешенные россияне завалили Сеть угрозами из-за слов Порошенко о ВСУ
В комментариях российские пользователи угрожают всем гражданам Украины физической расправой и обещают масштабное военное вторжение в страну. Российские СМИ активно обсуждают заявление украинского президента Петра Порошенко о намерениях сделать армию Украины самой сильной в Европе, передает "Диалог.UA".
Кроме того, под новостями на эту тему наблюдается множество комментариев пользователей, которые носят весьма агрессивный характер. Например, на новостном сайте "Лента.ру" россияне грозятся "давить живьем бульдозерами до последнего" украинца.
Также пишут о том, что бойцы ВСУ якобы даже "не знают, за что умирают".
И грозят большим военным вторжением, как в 2014 году.
Напомним, политолог заявил, что Порошенко с ВСУ сделали чудо, остановив орду Путина и ограничив ОРДЛО до 2% Украины.
Теги: Донбасс, россияне, украинец, Порошенко
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