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Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост

23.08.2018 19:46
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Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что избавиться от построенного Россией Крымского моста Украине помогут «высшие силы» и «союзники с Кавказа».

По его мнению, уничтожить мост украинцам поможет «Господь Бог» и «природная стихия». Так, политик уточнил: «Керченский мост — это враждебная инфраструктура, потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора.

И, конечно, при освобождении Крыма и для дальнейшей оккупации — это стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая пребывает в состоянии войны за свою территорию, своих людей, конечно, стремится к уничтожения вражеской инфраструктуры».

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, мост, уничтожение, Кавказ, оккупация, Игорь Мосийчук
 
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