Россия меняет тактику для вмешательства в украинские выборы

23.08.2018 10:45

Россия будет вмешиваться и в президентские, и в парламентские выборы в Украине, но украинские спецслужбы к этому готовы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе брифинга в Киеве в среду, 22 августа, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«У нас есть информация об изменении тактики России – от точечных акций к работе "в долгую". Будут определенные структуры – общественно-политические, разные исследовательские центры, которые будут продвигать определенные идеи, будут работать в интересах России, чтобы усилить ее влияние и привести к власти в Украине лояльных к РФ людей», – говорит он.

По его словам, СБУ не только разрабатывает планы по противодействию вмешательству в выборы в Украине, но и держит в поле зрения людей и организации, которые могут быть причастны к таким действиям.

«Мы смотрим, каким образом они финансируются, мы изучаем вопросы финансирования. Изучаем и контролируем процессы, связанные с организацией экстремистских и других акций, в которых потом могут обвинить украинские власти, в бездеятельности или других вещах», – сообщил Грицак.

«Ведется оперативно-розыскная работа в этом направлении», – добавил глава СБУ.