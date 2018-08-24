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Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)

24.08.2018 16:00
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Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)

Проход на мероприятие был разрешен только при наличии письменного приглашения.

Киевляне и гости столицы, решившие посетить военный парад на Крещатике в честь Дня Независимости, столкнулись с проблемами в проходе на праздничное мероприятие. Об этом сообщает корреспондент сайта «Сегодня», находящийся на главной улице страны.

Как оказалось, проход на парад разрешен только при наличии письменного приглашения, при этом правоохранители возле рамок с металлодетекторами заворачивали даже многодетные семьи, пришедшие посмотреть на парад, предлагая им пройти по подземному переходу на сторону «Макдональдса», мотивируя это тем, что оттуда будут лучше видно проход военной техники.

Из-за того, что на Крещатике находится огромное число людей, прогнозируемо «легла» сотовая связь и не «ходит» мобильный интернет, сообщает корреспондент.

Как рассказывал министр обороны Степан Полторак, это будет один из крупнейших военных парадов за последние годы — в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Крещатик, военный парад
 
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