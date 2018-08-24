Фальшивые деньги может выдать даже банкомат: как украинцам обезопасить себя

24.08.2018 15:00

Кошельки украинцев все чаще могут пополняться фальшивыми деньгами. Самые популярные - номиналом 500 гривен. За последнее время их подпольное производство в Украине увеличилось в шесть раз. Общие суммы подделок достигают миллионов гривен. В прошлом году более 10 тысяч поддельных банкнот изъяли из оборота. И это только в национальной валюте. Среди иностранных денег самые распространенные фальшивки - 100-долларовые купюры. И получить такие бумажки можно даже в банкоматах! Опытные "делки" научились так качественно подделывать деньги, что не все детекторы могут распознать фальшивку.

Podrobnosti.ua решили выяснить, где чаще всего можно попасть на подделку, как действовать в таких ситуациях и какое наказание грозит тем, кто пытается побыстрее сбыть фальшивые купюры.

Злоумышленникам удается обманывать даже банки

Эксперты утверждают, ситуация с подделкой гривневых банкнот в Украине - не критична. Более масштабная проблема - с фальсификацией иностранной валюты, в частности, долларов и евро.

"Мы не знаем настоящих масштабов оборота поддельной иностранной валюты в Украине, потому что 30-40% составляет теневая экономика - только по официальным данным. Но на самом деле, она превышает 50%, по оценкам разных экспертов. Несколько десятков миллиардов долларов обслуживают теневой оборот наличной валюты в Украине. И там количество подделок достаточно высокое", - рассказывает экономист Алексей Кущ.

Он разделяет фальсификацию денег на несколько видов. "Есть кустарные подделки, количество которых вырастает, когда, к примеру, в стране вводят новую банкноту. Такой обман рассчитан на то, что люди еще не привыкли к новому виду денег и не всегда могут распознать подделку", - объясняет Алексей Кущ. Второй вид подделок рассчитан, к примеру, на людей преклонного возраста с плохим зрением, которые не слишком бдительны и не особо разбираются в дизайне банкнот, поэтому их тоже могут запросто обмануть.

Третий вид подделок - уже с более профессиональным подходом.

"Злоумышленники берут настоящие банкноты и просто меняют номинал. Например, 10 долларов становятся 100-долларовыми и так далее. Как показывает практика., такие подделки иногда даже обманывают банкоматы. Кроме того, довольно часто за одну валюту выдается другая. Например, берут какую-то купюру из Африки и выдают за австралийский доллар в расчете на то, что человек не знает, как должна выглядеть эта валюта", - отмечает экономист Алексей Кущ.

Наиболее масштабные и качественные подделки поставлены на промышленное производство. Преступные группы, которые контролируют этот прибыльный бизнес, имеют очень мощное оборудование, которое производит фальшивые деньги. И без специальных экспертиз распознать их почти невозможно. К примеру, полгода назад, когда в стране был большой всплеск подделок долларов, то качество банкнот было настолько высокое, что даже в отделениях банков при первичном контроле невозможно было определить подделку.

Чаще страдают не фальшивомонетчики, а жертвы обмана

По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Елены Коробковой, в Украине ежегодно выносят более сотни приговоров тем, кто сбывает поддельные деньги. Впрочем, не всегда речь идет о фальшивомонетчиках. "Часто поддельные купюры продают люди, которые сами стали жертвой обмана. За свой товар или услуги они получили поддельные деньги, но не захотели оказаться в убытке и решили от них избавиться", - рассказывает эксперт.

Максимальное наказание для фальшивомонетчиков - 12 лет тюрьмы. Как правило, мелким изготовителям и сбытчикам дают до 4 лет за решеткой.Чаще всего поддельные банкноты пытались "спихнуть" через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена. В прошлом году также были случаи попадания подделок в кассы банков через програмно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

"Это связано с тем, что пока не все нынешние банковские аппараты способны определить фальшивку. Это можно сделать в лаборатории. Именно поэтому пострадать могут обычные граждане, которые снимают наличку через банкоматы. Если вы заподозрили, что вам пытаются всунуть фальшивую купюру, безопаснее всего сразу вызвать наряд полиции. И уже полицейским объяснить, что произошло, и при них потребовать заменить сомнительную купюру", - отмечает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

"Компенсацию человек сможет получить только в рамках уголовного производства, которое будет открыто по факту выявления фальшивых денег. В ходе следствия будет определено, действительно ли человек получил подделку в банкомате и не является ли он участником мошеннической схемы. Если же выяснится, что он невиновен, то в таком случае банк возместит эти деньги потерпевшему, потому что именно банк отвечает за проверку банкнот", - утверждает экономист Алексей Кущ.

Но чаще всего банки, которые выдали человеку фальшивые деньги, отрицают свою вину и тоже считают себя потерпевшими, рассказывает адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

"В этом случае может быть два сценария развития событий. Если банк дорожит своей репутацией и не хочет дополнительно тратить деньги на судебные иски, то с ним самостоятельно удастся договориться о компенсации убытков из-за выдачи фальшивых денег. Но есть такие ситуации, когда банк полностью отрицает свою вину и утверждает, что и сам является потерпевшим. Тогда единственный способ получить свои деньги - обращаться в суд. Важно сохранять все чеки, чтобы доказать, что фальшивые деньги выдали именно в этом банке" , - объясняет адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Попасть на подделку можно на рынках, в небольших магазинах, в общественном транспорте, ресторанах и кафе. Мошенников привлекают места с большим скоплением людей и где нет камер наблюдения. Эксперты также советуют избегать сомнительные обменники и ни в коем случае не менять деньги "с рук", потому что в таком случае риск получить фальшивку - самый высокий.

Источник: https://from-ua.com