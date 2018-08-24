- «Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО22:15
- У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон21:31
- Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море21:15
- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"18:55
- Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель18:38
- Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку18:20
Фальшивые деньги может выдать даже банкомат: как украинцам обезопасить себя
Кошельки украинцев все чаще могут пополняться фальшивыми деньгами. Самые популярные - номиналом 500 гривен. За последнее время их подпольное производство в Украине увеличилось в шесть раз. Общие суммы подделок достигают миллионов гривен. В прошлом году более 10 тысяч поддельных банкнот изъяли из оборота. И это только в национальной валюте. Среди иностранных денег самые распространенные фальшивки - 100-долларовые купюры. И получить такие бумажки можно даже в банкоматах! Опытные "делки" научились так качественно подделывать деньги, что не все детекторы могут распознать фальшивку.
Podrobnosti.ua решили выяснить, где чаще всего можно попасть на подделку, как действовать в таких ситуациях и какое наказание грозит тем, кто пытается побыстрее сбыть фальшивые купюры.
Злоумышленникам удается обманывать даже банки
Эксперты утверждают, ситуация с подделкой гривневых банкнот в Украине - не критична. Более масштабная проблема - с фальсификацией иностранной валюты, в частности, долларов и евро.
"Мы не знаем настоящих масштабов оборота поддельной иностранной валюты в Украине, потому что 30-40% составляет теневая экономика - только по официальным данным. Но на самом деле, она превышает 50%, по оценкам разных экспертов. Несколько десятков миллиардов долларов обслуживают теневой оборот наличной валюты в Украине. И там количество подделок достаточно высокое", - рассказывает экономист Алексей Кущ.
Он разделяет фальсификацию денег на несколько видов. "Есть кустарные подделки, количество которых вырастает, когда, к примеру, в стране вводят новую банкноту. Такой обман рассчитан на то, что люди еще не привыкли к новому виду денег и не всегда могут распознать подделку", - объясняет Алексей Кущ. Второй вид подделок рассчитан, к примеру, на людей преклонного возраста с плохим зрением, которые не слишком бдительны и не особо разбираются в дизайне банкнот, поэтому их тоже могут запросто обмануть.
Третий вид подделок - уже с более профессиональным подходом.
"Злоумышленники берут настоящие банкноты и просто меняют номинал. Например, 10 долларов становятся 100-долларовыми и так далее. Как показывает практика., такие подделки иногда даже обманывают банкоматы. Кроме того, довольно часто за одну валюту выдается другая. Например, берут какую-то купюру из Африки и выдают за австралийский доллар в расчете на то, что человек не знает, как должна выглядеть эта валюта", - отмечает экономист Алексей Кущ.
Наиболее масштабные и качественные подделки поставлены на промышленное производство. Преступные группы, которые контролируют этот прибыльный бизнес, имеют очень мощное оборудование, которое производит фальшивые деньги. И без специальных экспертиз распознать их почти невозможно. К примеру, полгода назад, когда в стране был большой всплеск подделок долларов, то качество банкнот было настолько высокое, что даже в отделениях банков при первичном контроле невозможно было определить подделку.
Чаще страдают не фальшивомонетчики, а жертвы обмана
По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Елены Коробковой, в Украине ежегодно выносят более сотни приговоров тем, кто сбывает поддельные деньги. Впрочем, не всегда речь идет о фальшивомонетчиках. "Часто поддельные купюры продают люди, которые сами стали жертвой обмана. За свой товар или услуги они получили поддельные деньги, но не захотели оказаться в убытке и решили от них избавиться", - рассказывает эксперт.
Максимальное наказание для фальшивомонетчиков - 12 лет тюрьмы. Как правило, мелким изготовителям и сбытчикам дают до 4 лет за решеткой.Чаще всего поддельные банкноты пытались "спихнуть" через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена. В прошлом году также были случаи попадания подделок в кассы банков через програмно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.
"Это связано с тем, что пока не все нынешние банковские аппараты способны определить фальшивку. Это можно сделать в лаборатории. Именно поэтому пострадать могут обычные граждане, которые снимают наличку через банкоматы. Если вы заподозрили, что вам пытаются всунуть фальшивую купюру, безопаснее всего сразу вызвать наряд полиции. И уже полицейским объяснить, что произошло, и при них потребовать заменить сомнительную купюру", - отмечает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.
"Компенсацию человек сможет получить только в рамках уголовного производства, которое будет открыто по факту выявления фальшивых денег. В ходе следствия будет определено, действительно ли человек получил подделку в банкомате и не является ли он участником мошеннической схемы. Если же выяснится, что он невиновен, то в таком случае банк возместит эти деньги потерпевшему, потому что именно банк отвечает за проверку банкнот", - утверждает экономист Алексей Кущ.
Но чаще всего банки, которые выдали человеку фальшивые деньги, отрицают свою вину и тоже считают себя потерпевшими, рассказывает адвокат Татьяна Лежух-Вовк.
"В этом случае может быть два сценария развития событий. Если банк дорожит своей репутацией и не хочет дополнительно тратить деньги на судебные иски, то с ним самостоятельно удастся договориться о компенсации убытков из-за выдачи фальшивых денег. Но есть такие ситуации, когда банк полностью отрицает свою вину и утверждает, что и сам является потерпевшим. Тогда единственный способ получить свои деньги - обращаться в суд. Важно сохранять все чеки, чтобы доказать, что фальшивые деньги выдали именно в этом банке" , - объясняет адвокат Татьяна Лежух-Вовк.
Попасть на подделку можно на рынках, в небольших магазинах, в общественном транспорте, ресторанах и кафе. Мошенников привлекают места с большим скоплением людей и где нет камер наблюдения. Эксперты также советуют избегать сомнительные обменники и ни в коем случае не менять деньги "с рук", потому что в таком случае риск получить фальшивку - самый высокий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, банкомат, фальшивка
- Оборонный бюджет: Сенат США выделил Украине 200 миллионов
- О появлении трояна для банкоматов стало известно в январе
- США хотят выделить Украине на усиление безопасности 250 миллионов долларов США
- Народ в шоке: накануне референдума в Крыму внезапно закончились деньги (ВИДЕО)
- Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении Украине помощи более чем на $600 млн.
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»