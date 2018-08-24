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Гимн Украины снова предлагают изменить
Жительница Ракетного урочища Николаевской области Тамара Вишнякова, местная активистка, которая просила пустить в район электробусы и провести чистку реки, предложила поменять текст гимна Украины. Речь идет непосредственно о первой строке.
Тамара Сергеевна, которая предложила такую идею, является членом всеукраинской культурно-просветительной организации «Гуманный педагог» и помощником депутата Николаевского облсовета. Она является автором проекта социально-культурного развития области «Украина — это мы». Свое предложение женщина озвучила на заседании исполкома 16 августа.
«Знаете что, есть электронная петиция, которая заканчивается знаете, чем? Просьбой изменить первую строку нашего прекрасного Гимна Украины на слова "Хай розквітне в Україні і слава, і воля". Это же позитив такой!» — сказала Тамара Вишнякова.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, гимн, изменение
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