Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море

24.08.2018 21:15

Военные действия Российской Федерации на территории Сирии и Украины, вмешательство в выборы главы США и отравление граждан на территории чужого государства, далеко не все злодеяния власти Кремля. Именно эти действия заставили Запал принять кардинальные мери относительно России и применить к державе жесткие санкции, передает replyua.net.

В тоже время лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в будущем стране-аргессору грозят еще больше ужесточенные ограничения, так как Путин продолжает свою политику.



По словам депутата, действия России в Азовском море также будут учтены, когда в очередной раз введет санкции. «В этой конкретной ситуации нужны не только украинские, но и международные усилия – кооперация с другими. Политика Путина и в Сирии, и в Британии, и еще где-то – он нарывается-нарывается», - сообщил политик.

Гриценко также отметил, что новые санкции с каждым разом все ближе подходят к главе Кремля, подчеркнув, что в верхушке власти уже началась паника. «И вы видите - санкции увеличиваются-увеличиваются, они задевают уже олигархат около него, они уже суетятся", - добавил политик. Напомним, ранее лидер партии "Гражданская позиция" заявил, что в скором времени Крым вернется в состав Украины. «Я гарантирую: Украина вернется в границы, существовавшие по состоянию на начало февраля 2014 года», - заявил Гриценко.