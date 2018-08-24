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Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"
Сегодня, 24 августа, в Киеве почтили минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, которые погибли в войне, развязанной РФ на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко в своей торжественной речи ко Дню Независимости обратился к Вооруженным силам, передает "Диалог.UA". "Самыми надежными гарантами независимости Украины и мирного труда остаются наши воины Вооруженных сил, Национальная гвардия, флот, пограничники, СБУ, милиция, другие силовые структуры", - заявил он.
Глава государства подчеркнул, что о позитивных реформах в армии Украины за последние четыре года можно говорить часами, и предложил почтить память погибших защитников. "Склоним головы в память о героях, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или сестру.
Вечная память Героям, павшим в боях за нашу свободную, независимую Украину. Вечная им слава", - добавил Петр Порошенко. Также президент попросил присутствующих почтить минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, которые "погибли в войне, развязанной российский агрессором". "Вовек не забудем и не простим никогда", - заключил Порошенко. Напомним, Порошенко рассказал о реакции российских оккупантов на флаг Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, парад, День Независимости, ВСУ, Порошенко
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- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
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