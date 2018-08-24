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Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"

24.08.2018 18:55
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Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"

Сегодня, 24 августа, в Киеве почтили минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, которые погибли в войне, развязанной РФ на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в своей торжественной речи ко Дню Независимости обратился к Вооруженным силам, передает "Диалог.UA". "Самыми надежными гарантами независимости Украины и мирного труда остаются наши воины Вооруженных сил, Национальная гвардия, флот, пограничники, СБУ, милиция, другие силовые структуры", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что о позитивных реформах в армии Украины за последние четыре года можно говорить часами, и предложил почтить память погибших защитников. "Склоним головы в память о героях, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или сестру.

Вечная память Героям, павшим в боях за нашу свободную, независимую Украину. Вечная им слава", - добавил Петр Порошенко. Также президент попросил присутствующих почтить минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, которые "погибли в войне, развязанной российский агрессором". "Вовек не забудем и не простим никогда", - заключил Порошенко. Напомним, Порошенко рассказал о реакции российских оккупантов на флаг Украины.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, парад, День Независимости, ВСУ, Порошенко
 
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