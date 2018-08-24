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Порошенко выразил благодарность США за санкции против России

24.08.2018 16:45
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Порошенко выразил благодарность США за санкции против России

Благодаря объединенной позиции цивилизованного сообщества во главе с США удастся остановить российскую агрессию. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил украинский президент Петр Порошенко на состоявшейся сегодня встрече с советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. 

«Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из Соединенных Штатов Америки», - отметил Порошенко в начале встречи. При этом он поблагодарил Болтона за санкции, которые ввели США против Российской Федерации, и за Крымскую декларацию.

Глава государства подчеркнул, что санкции эффективны, они заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое она совершает последние четыре с половиной года. 



Теги: Россия, США, Донбасс, санкции, Порошенко
 
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