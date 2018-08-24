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Президент решил переписать Конституцию Украины: готовятся радикальные изменения
В ближайшее время законопроект, который закрепляет в Конституции курс евроатлантической интеграции страны, будет вынесен на рассмотрение в Верховной Раде
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до открытия осенней сессии Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции Украины стремлений к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом глава государства заявил в пятницу, 24 августа, во время участия в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.
«Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к ЕС и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект», — сказал Порошенко.
Как передавала Politeka, украинская армия поменяла приветствие. Впервые министр обороны Степан Полторак приветствовал военнослужащих «Слава Украине!». На что получил торжественный ответ «Героям Слава!».
Сегодня, 24 августа, на параде по случаю Дня Независимости Украины, который назвали «Марш Независимости», впервые официально прозвучало новое военное приветствие «Слава Украине! Героям Слава!». До сих пор военнослужащие официально использовали приветствие еще советских времен.
Отметим, что первая часть приветствия — Слава Украине! — появилась еще во времена Украинской народной республики (1917-1920 года). Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН УПА в начале Второй мировой войны. Особого распространения приветствие получило благодаря использованию активистами и сторонниками Евромайдана с 2013-2014 годов.
Сообщалось, что 24 августа по Крещатику пройдут 4.5 тысячи военных. «Изюминкой» парада должно стать участие женщин-военнослужащих, авиашоу и демонстрация новинок украинского военпрома. В общем главной улице страны проедут 250 единиц боевой техники. Некоторые из этих боевых машин будут демонстрироваться впервые, ведь они — отечественные разработки последних лет и только в этом году попали на вооружение в украинском армии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, президент, Конституция, изменение
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