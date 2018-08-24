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СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС

24.08.2018 15:15
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СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС

Украинские правоохранители совместно с польскими коллегами перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран. Об этом в четверг, 23 августа сообщила  пресс-служба СБУ.

В сообщении указывается, что уроженец Николаева, который длительное время проживал в Польше, приобретал на территории ЕС огнестрельное оружие и ввозил в Украину в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне автомобиля.

В Украине он реализовывал оружие через Интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем 1,5 тысячи долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов Glock-17 4-й модификации, Сz 75 TS и пулемета CZUKvz.59. Они передали информацию о противоправной деятельности украинца польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства мужчины обнаружили 12 пистолетов Glock, два пистолета Walther, один пистолет Heckler&Koch, а также более 60 тысяч долларов.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд», – отметили в СБУ.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Европейский союз, оружие, СБУ
 
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