- «Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО22:15
- У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон21:31
- Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море21:15
- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"18:55
- Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель18:38
- Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку18:20
СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС
Украинские правоохранители совместно с польскими коллегами перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран. Об этом в четверг, 23 августа сообщила пресс-служба СБУ.
В сообщении указывается, что уроженец Николаева, который длительное время проживал в Польше, приобретал на территории ЕС огнестрельное оружие и ввозил в Украину в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне автомобиля.
В Украине он реализовывал оружие через Интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем 1,5 тысячи долларов.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов Glock-17 4-й модификации, Сz 75 TS и пулемета CZUKvz.59. Они передали информацию о противоправной деятельности украинца польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства мужчины обнаружили 12 пистолетов Glock, два пистолета Walther, один пистолет Heckler&Koch, а также более 60 тысяч долларов.
«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд», – отметили в СБУ.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, оружие, СБУ
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- Путин выиграет от ссоры США и ЕС из-за новых санкций против России - The Guardian
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- “Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО
- Замість Javelin: Штати нададуть Україні ракетні комплекси, яким майже 50 років. ВИДЕО
- Как «ЛДНР» попадают под санкционный каток
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»