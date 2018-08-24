Синоптики: в воскресенье в Украину снова возвращается жара

24.08.2018 13:15

25 августа, в субботу, на западе Украины дожди продолжатся, однако на остальной территории страны будет сухо. Как передает Replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в субботу на всей территории Украины в дневные часы будет от 27 до 29 градусов тепла, а в южных регионах синоптики обещают до 33 градусов жары.



Как отмечают в Гидрометцентре, в воскресенье, 26 августа, в Украине ожидается повышение дневных температур, однако жара установится не во всех областях. К примеру, на западе температура составит около 21-26 градусов, и эти регионы снова будут заливать дожди. А вот на севере Украины воздух будет прогреваться уже до 30 градусов днём, но ночи будут холодными - всего около 15 градусов. В остальных областях ночи также будут прохладными, а вот днём на востоке, на юге и в центре Украины воздух будет прогреваться до рекордных 33 градусов.



С прогнозом Гидрометцентра также соглашается народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, что в выходные температура может составить около 30 градусов, но 35-градусной жары этим летом и в сентябре в Украине уже не будет.