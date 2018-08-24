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Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель

24.08.2018 18:38
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Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель

Ране Ангела Меркель заявила, что разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога

Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет определится с шагами по их интеграции. Об этом на встрече со студентами в Тбилиси заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Грузия Онлайн".

"Хайко Маас (глава МИД Германии, – Ред.) лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Азербайджан, Армения… но Грузия точно является вместе с Украиной странами, которые имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", – заявила Меркель.

Ране Ангела Меркель заявила, что разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога. 

"Я думаю, что в свете того факта, что по всему миру много серьезных конфликтов подчеркивает необходимость поиска решений", – сказала канцлер.

"Мы несем ответственность – и Германия, и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН. ... Я придерживаюсь мнения, что разногласия можно решить только посредством переговоров", – добавила Меркель.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Грузия, Европа, Меркель
 
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