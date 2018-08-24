Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку

24.08.2018 18:20

В Запорожье мошенники придумали новый способ вымагательства — звонят, представляются прокурором и вымогают деньги

В основном, звонят руководителям предприятий и государственных структур.

Деньги вымогают под предлогом благотворительности.

По данному факту прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины, что предполагает наказание в виде лишения воли сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры области.

Напомним, в Украине орудует банда психологов-аферистов, которые предлагают пройти бесплатный тест. Таким образом злоумышленники выманивают у людей личную информацию, чтобы потом использовать ее в своих целях.

Так, пиарщица Наталья Флер недавно наткнулась на флаер с приглашением бесплатно пройти тест на определение профессиональных качеств, якобы разработанный в Оксфорде.

«Я позвонила, меня пригласили в офис. Прошла тестирование, мне сказали, что результат пришлют на почту. Они, действительно, прислали мне на почту, только вот не результат. Было написано, что я должна заплатить компании деньги. Я ответила, что не собираюсь никаких денег присылать, на что мне пришло письмо о том, что они будут использовать мои личные данные в своих целях», — рассказала Наталья.

В компании, которая проводит эти тестирования заявили, что об инциденте слышат впервые. Никаких рассылок не оказывают. Говорят, что будут выяснять, кто из сотрудников такое сделал.

Наталья Флер переживает, что предоставила свои персональные данные недобросовестным людям.

Вопросы этого теста рассмотрела психолог Надежда Рогозин. По ее мнению, тест составлен непрофессионально и в целом похож на мошенничество.

Источник: https://politeka.net