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ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги
МОЗ змінює перелік випадків, на які повинна виїхати бригада екстреної медичної допомоги.
Нова редакція Правил виклику бригад знаходиться на громадському обговоренні до 31 серпня 2018 року, пише АиФ.
Експерти МОЗ деталізували перелік екстрених випадків, коли виклик швидкої допомоги не обговорюється.
Крім того, МОЗ оновив також протоколи дій для швидкої допомоги.
Коли варто викликати бригаду швидкої допомоги
втрата свідомості;
судоми;
раптове розлад дихання;
раптовий біль у грудній клітці;
гострий біль у черевній порожнині та поперековому відділі;
головний біль, що супроводжується запамороченням і нудотою;
порушення мови, слабкість у кінцівках;
гіпо та гіперглікемічна кома;
гіпертермічний синдром;
зовнішня кровотеча, блювання кров’ю;
ознаки гострого отруєння;
проблеми при вагітності – гострий токсикоз, передчасні пологи, викидень, кровотеча;
анафілактичний шок;
укуси змій і тварин;
серйозні травми – поранення, переломи, опіки, важкі забої, травми голови;
невідкладна стоматологія;
нещасні випадки (у тому числі дія диму, вогню, полум’я, струму, блискавки, транспорт);
тепловий удар або переохолодження;
асфіксія всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, задуха);
НП техногенного та природного характеру;
гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечним для життя хворого й оточуючих);
міжлікарняні перевезення хворих, із медичним супроводом.
Крім того, зміниться протокол дій для бригад швидкої допомоги, які приїхали на виклик до хворого.
Експерти МОЗ деталізували перелік екстрених випадків, що буде першим кроком до впровадження нових протоколів обробки викликів диспетчерами.
Детально розписано поняття гипертермічного синдрому, коли температура тіла 39ºС і вище, а ефект від прийняття жарознижувальних ліків відсутній.
Бригада екстреної допомоги повинна виїхати на виклик до дитини до 2-х років, якщо батьки повідомили, що їй потрібна екстрена допомога.
У перелік екстрених випадків додано ознаки внутрішньої кровотечі.
Бригада не повинна виїжджати для надання стоматологічної допомоги.
Екстреними є випадки значної зовнішньої кровотечі, а травми – в разі загрози життю.
Бригади екстреної медичної допомоги не повинні виїжджати для констатації факту смерті.
В іншому перелік екстрених випадків залишиться без змін.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, скорая помощь, правила, медицина
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