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Военный парад в Киеве: на Крещатике "легла" мобильная связь и не пускают многодетные семьи
Киевляне и гости столицы, решившие посетить военный парад на Крещатике в честь Дня Независимости, столкнулись с проблемами в проходе на праздничное мероприятие. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня", находящийся на главной улице страны.
Как оказалось, проход на парад разрешен только при наличии письменного приглашения, при этом правоохранители возле рамок с металлодетекторами заворачивали даже многодетные семьи, пришедшие посмотреть на парад, предлагая им пройти по подземному переходу на сторону "Макдональдса", мотивируя это тем, что оттуда будут лучше видно проход военной техники.
Из-за того, что на Крещатике находится огромное число людей, прогнозируемо "легла" сотовая связь и не "ходит" мобильный интернет, сообщает корреспондент.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Киев, День Независимости, Крещатик, военный парад
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