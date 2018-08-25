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В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина

25.08.2018 17:42
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В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина

Именно введение санкций США против России остановило президента Владимира Путина от масштабного военного вторжения в Украину.
Об этом в колонке на "Апострофе" написал российский блогер и финансист Слава Рабинович.
"Американские санкции действуют на Путина – это однозначно. Да, Путин оторвал у Украины Крым и часть территорий на Донбассе. Но совершенно очевидно, каков был его план – он его неоднократно озвучивал речами квази-Гитлера о "Новороссии". Это был первоначальный план и именно санкции остановили его. Если отложить в сторону эмоции, а взять и посмотреть, как жила Российская Федерация в 2013 году – вспомнить, где был рубль, на каком уровне был российский фондовый рынок в долларовом выражении, какой был размер ВВП в долларовом выражении и так далее – и сравнить с сегодняшним днем, то мы видим, что санкции работают. Если бы санкции не работали, то, я боюсь, от Украины осталось бы меньше половины территории, а Киев мог быть захвачен российскими оккупантами. То есть санкции остановили намерения Путина о "Новороссии", - уверен он.



Теги: Россия, Донбасс, Киев, вторжение
 
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