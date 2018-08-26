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"Город умирает..." Сеть поражена печальными кадрами из оккупированного Крыма
Россия продолжает издеваться над оккупированным Крымом показывая полное нежелание развивать захваченный полуостров и поддерживать его в порядке. Новые грустные фото из Крыма показала в своем Twitter патриотка, пишущая под ником RoksolanaToday&Крым, передает "Диалог.UA".
В кадр попал разрушенный памятник и замусоренный Севастополь. Этот город реально превращается в мусорную свалку, горы с пакетами мусора и грязи сейчас можно встретить даже в самом центре. "Севастополь. Диды воевали", - прокомментировала патриотка фото. Снимки быстро разлетелись по другим пабликам, участники обсуждений констатировали, что мусор и грязь – один из главных показателей оккупантов.
"Город медленно погибает, хозяина нет", "Мусор везде, это правда", "Севастополь превратили в свалку, такого не было до оккупации, все чисто, ухожено, асфальт сиял", "Да уж, еще немного и захрюкаем", "Оккупанты своей территории ладу не могут дать, а чужая им и подавно не нужна", - пишут в пабликах крымчане. Ранее жители Крыма показали кошмар на берегу популярного ранее курорта под Севастополем.
Теги: Донбасс, Крым, Севастополь
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