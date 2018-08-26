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Кум Путина Медведчук анонсировал освобождение Сенцова: "Наши люди его посадили, мы его и выпустим"
Пророссийский политик заявил, что во многом освобождению кремлевского узника Олега Сенцова мешает создавшийся вокруг украинского патриота "неблагоприятный фон". Таким заявлением путинский кум Виктор Медведчук отличился во время общения с журналистам на канале "112 Украина", передает "Диалог.UA".
Медведчук комментируя ситуацию вокруг умирающего в российской колонии Сенцова намекнул, что заявления отдельных украинских политиков якобы мешают переговорам по освобождению режиссера и создают вокруг них "нездоровую ситуацию". Таким образом Медведчук, по всей видимости, отреагировал на недавнее заявление вице-спикера ВР Ирины Геращенко которая заявила, что Кремль врет, и Олега Сенцова освобождать не собираются.
Геращенко также подчеркнула, что Сенцов никогда не станет просить Путина о помиловании. "Путин знает, что Олег никогда не напишет челомбитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега", - также говорила Ирина Геращенко. "А зачем давать эти оценки? Ведь Сенцов сидит там, ну приедет, потом будете рассказывать. Нужно рассчитывать, что там еще остаются люди, и надо их тоже оттуда вытянуть, может, надо подумать об этом на два шага вперед? Некому думать", цинично добавил Медведчук. На вопрос ведущего о том, вернется ли Сенцов домой, Медведчук заявил: "Конечно приедет".
Теги: Россия, Донбасс, Путин, освобождение, Медведчук, политзаключенные
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