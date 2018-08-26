МГБ продолжает запугивать жителей Луганска

26.08.2018 15:45

На Луганской подстанции, расположенной по адресу : г. Луганск, ул. Краснодонская, 2-П, какие-то "диверсанты" заложили СВУ (самодельное взрывное устройство).



Точнее сказать, СВУ прикрепили на бетонный забор, который окружает подстанцию.

В пакете, подвешенном на заборе находилось бомба, состоящая из пластиковой канистры, пластичного взрывного вещества желтого цвета, взрывателя и металлической пластины.



"Как-то все странно, что хотели взорвать? Забор?

Нести или везти взрывчатку к подстанции, рискуя быть обнаруженным и все для того, чтобы повесить пакет с канистрой на бетонный забор???

То есть как всегда у нас - проникнуть на территорию ЛНР получилось, сделать бомбу получилось, доставить и установить на объект почти получилось, а взорвать не получилось... эх!

Это все какие-то МГБшные страшилки. Схема старая - УКРОДРГ хочет оставить республику без света....уже было..."

Источник: https://tribun.com.ua