- Жара пока не уйдёт: синоптики дали новый прогноз12:05
- В Бердичеве осатанелый водитель маршрутки избил и похитил пассажирку11:50
- Россия разработала стратегию удушения Донбасса - названы детали11:20
- Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году: что нужно делать11:04
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Феодосия не может прийти в себя: после учений войск оккупанта у жителей начались странные симптомы10:20
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших
Село в Запорожской области терроризирует стая диких хищников, пишет politeka.
Так, стая волков стали нападать на село Тихоновка Мелитопольского района. Местная жительница рассказала, что у нее во дворе хищники загрызли трех коз. В общей сложности волки растерзали девять животных в четырех хозяйствах.
Тихоновка подчиняется Новофилипповскому сельсовету. Селяне неоднократно обращались в руководству, но никаких мер по защите селян не последовало.
«Мы услышали, что козы беспокоятся. Я оставила внука четырех с половиной лет в хате и с дочкой пошла к ним на выпас. Смотрю — три козы загрызены и волчица среди них. Мы стали визжать, а она смотрит на нас и тащит зубами козу. Я думаю, что это волчица, потому что за речкой видели норы, пару волков и двух волчат. Я думаю, она козу волчатам потащила. Речка у нас пересохшая, им ничто не мешает. Волки стали подходить близко к домам, у соседей вообще через забор волк перепрыгнул», — рассказала местная жительница.
Председатель сельсовета сообщил, что отстрел волков начнут лишь зимой.
«Я столько лет в селе живу и не помню, чтобы волки были. Что теперь делать, не знаю. Председатель сельсовета говорит, зимой по следам найдем. Так волки до зимы весь скот перетаскают», — отметила женщина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Запорожье, животные, село, Хищники
- В донецкой многоэтажке живёт огромный... свин! (ФОТО)
- Шпагат под куполом и шуточки грифа
- Европа высоко оценила донецкий проект
- Особенности национального сева: кредиты стали доступнее, а цены ударили в спину
- Героические кони Донбасса ловят преступников и тянут село (ФОТО)
- Питомцы ПИФа ищут хозяев (ФОТО)
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
- Перекрытая Россией дорога на Луганщине: Какая опасность может возникнуть для жителей07:14
- Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)07:10
- Жара пока не уйдёт: синоптики дали новый прогноз12:05
- В Бердичеве осатанелый водитель маршрутки избил и похитил пассажирку11:50
- Россию из-за санкций разделят на 14 частей11:37
- Россия разработала стратегию удушения Донбасса - названы детали11:20
- Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году: что нужно делать11:04
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Феодосия не может прийти в себя: после учений войск оккупанта у жителей начались странные симптомы10:20
- Вступили в силу мощные санкции США, введенные против России10:04
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Под Горловкой серьезный пожар
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- В Донецке произошел большой пожар
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе