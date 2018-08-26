"Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине

26.08.2018 20:06

Американский политик ради Украины не церемонился с властями ни Россией, ни с США

Скончавшийся сегодня ночью американский сенатор Джон Маккейн считался главным другом Украины и на протяжении нескольких лет добивался от своей страны помощи для Украины и критиковал России и ее лидера Владимира Путина за агрессию.

Еще в 2015 году Маккейн говорил на встрече с послом Украины в США Валерием Чалым, что является одним из самых больших друзей Украины, и продолжит прилагать все усилия для помощи Украине со стороны США.

Американский политик не раз жестко высказывался в адрес и российской власти (за агрессию против Украины), и в адрес американской администрации (за затягивание с вопросом помощи Украины).

Маккейн на Майдане и Донбассе

"Мы находимся здесь (на Майдане, начало противостояний в 2013 году – ред.), потому что ваша мирная борьбы вдохновила всю страну на перемены. И ваша судьба, как мы считаем, находится в объединенной Европе – Украина даст Европе лучшее, и Европа даст лучшее Украине. Америка вместе с вами". В ответ митингующие на Майдане кричали Маккейну "Thank you!".

"Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї господа моліть", – процитировал политик украинского поэта Тараса Шевченко перед украинцами.

"Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", – сказал Маккейн во время визита на Донбасс 31 декабря 2016 года.

Борьба за летальное оружие для Украины

"Для нас, для американцев позор, что мы не можем предоставить украинцам современное оружие, этим смелым украинцам, которые ведут неравный бой с русскими".

"На каждом шагу Владимир Путин выбрал войну вместо мира в Украине. Соединенные Штаты и свободный мир должны дать Украине то, что нужно, чтобы защищаться".

"Поскольку Владимир Путин продолжает подрывать стабильность в Украине, а управляемые Россией силы усиливать нападения, это решение (предоставить вооружение – ред.) не могло появиться в более важное время. Предоставление Украине возможностей, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будут способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта".

"Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи "Малороссия". Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на России Владимире Путине".

"Путин, кажется, готов пожертвовать экономикой своей страны, чтобы захватить Украину. В первую очередь он не хочет видеть демократическую Украину, потому что россияне тоже могут захотеть так".

"Россияне убивают украинцев каждый день, и будет еще хуже. Это тест для администрации (США – ред.)".

Маккейн о сбитом "Боинге" MH17 над Донбассом: "Если окажется, что это результат действий или сепаратистов, или же самой России, которые перепутали его (гражданский борт – ред.) с украинским военным самолетом, я думаю, что для них наступит ад расплаты

"Верю, мы должны были это делать (принять Украину в Альянс). Несмотря даже на то, что в Украине тогда были внутренние проблемы. Это (отказ НАТО от более тесной интеграции с Украиной в 2008 году) была ошибка. Но думаю, она еще может быть исправлена".

Как известно, в июле прошлого года Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Сам политик еще в прошлом году утверждал, что в борьбе с раком врачи дают ему "очень плохой прогноз". Он отметил, что у него есть "чувство страха того, что произойдет", но благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

Вчера, 25 августа, было заявление, что Маккейн решил больше не бороться с раком. Со своей сильной волей Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии.

Источник: https://www.segodnya.ua