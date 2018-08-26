- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
- Перекрытая Россией дорога на Луганщине: Какая опасность может возникнуть для жителей07:14
- Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)07:10
- Уже скоро: Кабмин лишит украинцев популярной услуги06:30
СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко
Советник главы украинского государства Олег Медведев заявил о своем желании, чтобы границы украинизации заканчивались на Дальнем Востоке, значительная часть населения которого составляю этнические украинцы, передает replyua.net.
В частности, в интервью изданию «Український тиждень» политик заявил, что ареал для мягкой украинцизации с 1991 года расширялся, поэтому теперь к этому готовы больше людей, чем после развала СССР.
«Возрастал ареал украинского языка. Можем видеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на Дальнем Востоке, где в 1917 году переселенцы из Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику — ред.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит на Донбассе», - сказал он.
Теги: Россия, Донбасс, Порошенко, заявление
- Донбасский фронт: Порошенко разгромил Россию
- Порошенко призвал Россию вернуться к цивилизованному диалогу и отвести войска
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ
- "Вы украли — мы у вас конфискуем" - Порошенко принял решение в отношении угля, добытого в "ЛДНР"
- Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: чего хочет Украина, позиция ОБСЕ и угрозы сепаратистов
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
- Перекрытая Россией дорога на Луганщине: Какая опасность может возникнуть для жителей07:14
- Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)07:10
- В Донецке бушует масштабный пожар22:52
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Массовые протесты в Молдове: в центре Кишинева назревает майдан08:15
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе