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Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество

26.08.2018 17:40
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Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество

С 1 июля следующего года в Украине заработает т.н. рынок электроэнергии. Это полностью изменит модель функционирования рынка, пишет ubr.ua.

По сути, тарифы на свет отправляют в свободное плавание, что приведет, по словам экспертов, к резкому увеличению стоимости ресурса как для бизнеса, так и для простого потребителя. Новые платежки за электричество украинцы получат уже следующим летом.

На сколько потяжелеют квитанции потребителей рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, переход на рыночные цены на уголь для ТЭС также окажет влияние на стоимость производимого ими электричества. И на изменение мировых расценок на уголь квитанции украинцев теперь будут реагировать намного оперативнее, нежели это происходит сейчас.

«Сегодня теплогенерация пользуется методикой «Роттердам+», в основе которой заложена средняя цена на уголь за прошлый год. Поэтому закупка угля тепловыми станциями происходит по $83/тонну, а реальная цена угля на международных рынках – $90-95/тонну. Больше получать экономию за счет «формулы» мы не сможем», — подметил Корольчук.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, электроэнергия, повышение тарифов
 
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