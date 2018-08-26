Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах

26.08.2018 21:15

Чи варто боятися цих таємничих добавок? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".



"Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.Більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду", - пояснює в.о. міністра.



Поширена думка, що в кавунах міститься багато нітратів: "Насправді, зі своїми 60 міліграмами на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів є у шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. В середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок".



ВООЗ рекомендованою денною дозою нітратів вказує 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, масою 60 кг. Проте це обмеження сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими. Крім того, переваг від вживання овочів більше, ніж потенційних ризиків.



Як мінімізувати шкоду від нітратів?



- Можна вживати менше овочів з першого врожаю - нітратів у них все-таки може бути трохи більше.



- Їжте тільки ті частини овочів та фруктів, що містять найменше нітратів. У столових буряків потрібно відрізати верхню та нижню частину коренеплодів, у кабачків - шкірку, в огірків та редиски - відрізати хвостики та очистити від шкірки, в капусті варто позбавитись верхніх листків та не їсти качан. Кавуни, як і дині, найбільшу частину нітратів накопичують в недостиглій частині м'якоті, яка прилягає до шкірки.



- Одним з ефективних способів зменшити кількість нітратів є виварювання. За 40-50 хв. кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.

