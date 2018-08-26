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В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)
26.08.2018 20:45
Гражданин Конго Кабанге Лотусу Нкулу стал первым иностранцем, который получил «разрешение на временное проживание в ЛНР», сообщает пресс-служба «МВД ЛНР»
По словам Нкулу, он приехал учиться в один из вузов Луганска еще до начала военных действий. Затем решил здесь жениться и остаться, но начался вооруженный конфликт. Сейчас он ищет работу.
«Разрешение» ему дано на 3 года.
В социальных сетях комментируют «событие»:
- Васек: «Я чето не понял? Сегодня, что, 1 апреля?»;
- Евгений: «Жесть, значит есть еще места где хуже, чем у нас»;
- Владимир: «А, так вот где "негры" на танках пляшут, а писали и говорили что в Украине»;
- Владимир: «На три года, тут ЛеНеРы погорячилась. Оптимисты, однако...»;
- Михаил: «Ну, вот и появилось недостающее звено в банановой республике! На него точно никто не скажет, что он москаль!».
Также один из жителей Луганска в соцсети предполагает, что Кабанге Лотусу Нкулу учится в медицинском университете и потерял документы, в результате чего не смог вылететь в Конго. При этом он подчеркивает, что «это не точно».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Конго, вид на жительство, ЛНР
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