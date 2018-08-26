В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта

26.08.2018 18:38

Сын известного советского рок-музыканта и поэта Игоря Талькова собирается посетить с концертом оккупированный Луганск.

На своей странице в соцсети Игорь Тальков-младший опубликовал афишу мероприятия на которой сказано, что посетить ОРДЛО он намерен 27 августа. Музыкант написал: «Луганск до встречи! Вход сделали минимальным, чтобы отбить затраты на оборудование и т. д.».

Источник: https://donpress.com