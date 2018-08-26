Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта

26.08.2018 18:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта

Сын известного советского рок-музыканта и поэта Игоря Талькова собирается посетить с концертом оккупированный Луганск.

На своей странице в соцсети Игорь Тальков-младший опубликовал афишу мероприятия на которой сказано, что посетить ОРДЛО он намерен 27 августа. Музыкант написал: «Луганск до встречи! Вход сделали минимальным, чтобы отбить затраты на оборудование и т. д.».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, сын, Игорь Тальков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх