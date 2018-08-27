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Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах

27.08.2018 20:20
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Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах

Представители власти в аннексированном Крыму не торопятся забирать тела внезапно скончавшихся граждан. О двух таких случаях сообщает в Twitter RoksolanaToday&Крым‏.

Так, в Гурзуфе труп умершего мужчины пролежал на пляже более 4 часов. По словам очевидцев, полицейский зафиксировал смерть и ушел.

О втором случае рассказали жители Севастополя. Тело скончавшегося мужчины находилось в магазине, при этом вход для покупателей был открыт — торговля продолжалась. Шокированные очевидцы долго не могли оправиться от шока.

«В магазине находились представители полиции, никто из сотрудников магазина на входе не предупредил, что у них в кассовой зоне лежит мертвый мужчина ничем не накрытый. Я его обнаружила, едва ли не наступили на посиневший труп с открытыми глазами. Также эту картину наблюдали мои дети… Я еще час не могла прийти в себя и успокоить детей», — пишет жительница Севастополя.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, Гурзуф, Севастополь, труп
 
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