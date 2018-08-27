Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?

27.08.2018 20:40

Как оказалось, покупателям стоит обращать внимание не только на срок годности, но и насколько охлаждена витрина или как долго дома будет стоять открытое молоко. В связи с этими мелочами не так давно Роскачество решило выпустить сводку рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы купить хорошее молоко, пишет Умный журнал

Согласно этим рекомендациям, не стоит покупать молоко в специальных автоматах или магазинах онлайн. Покупателям следует остановить свой выбор на магазинах или супермаркетах: ведь именно туда продукция попадает прямиком от производителя, пройдя собственную лабораторию. Каждая партия проверяется перед тем, как отправить заказ в магазин.

Эксперты рекомендуют выбирать ультрапастеризованное молоко. Такое молоко обрабатывают при более высоких температурах, однако обработка занимает меньше времени. Соответственно, большинство минеральных компонентов и биологически активных комплексов сохраняется, несмотря на обработку. Также такое молоко более вкусное.

Специалисты также напоминают, что очень важно обращать внимание на упаковку. В идеале она должна быть непрозрачной и не иметь каких-либо повреждений. Благодаря многослойной структуре полимерной комбинированной упаковки молоко сохраняется как в холодильнике. Именно поэтому не стоит тратить время на раздумья, стоит ли переплачивать за упаковку, или купить молоко в пакете?

Источник: https://from-ua.com