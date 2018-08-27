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Перекрытая Россией дорога на Луганщине: Какая опасность может возникнуть для жителей
Российская Федерация перекрыла 4 км дороги между поселками Меловое и Зориновка в Луганской области. Об опасности, которая может возникнуть для местных жителей, в эфире «Громадського радіо» рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян (на фото).
По его словам, ситуация началась с письма пограничной службы РФ к пограничному отряду Украины о том, что россияне проводят обозначение линии государственной границы также на этом участке в одностороннем порядке. «Это означает, что они будут устанавливать указатели о том, что проходит государственная граница. Это значит, что они будут преграждать проездные пути, не асфальтированные официальные дороги, а дороги вне населенных пунктов в лесистой или полевой местности – грунтовки. В частности, это касается и других объектов», – сказал Слободян.
Он привел пример, что возле Одессы есть часть дороги, которая принадлежит Украине, но, когда она соединяет два населенных пункта, она проходит территорию Молдовы. «С Молдовой у нас прекрасные отношения, у нас есть полное взаимопонимание. Пропуск украинского транспорта на этом участке осуществляется в транзитном формате, то есть граждане, которые едут по этой дороге, получают талончики и сдают их по выезду из этого участка для того, чтобы не было проблем в плане съездов с дороги и так далее. Обе стороны договорились о формате контроля на этом участке дороги. 4 км дороги, о которой идет речь, проходят по территории России. Дело в том, что именно Меловое является проблемным, граница проходит по территории главной улицы города», – рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины.
Так, по словам Слободяна, таких участков в Луганской области и на общей границе с РФ, в частности на неконтролируемой украинской властью территории, много. «В контексте письма, которое мы получили от пограничной службы ФСБ России, следует отметить, что после обозначения линии государственной границы РФ формально любой автомобиль с украинской регистрацией с гражданами Украины в салоне, который будет ехать этой дорогой от одного украинского населенного пункта к другому в области этих 4 км, может быть задержан пограничниками РФ, люди могут быть привлечены к ответственности по российскому законодательству в части, касающейся нарушения государственной границы России. Там, как известно, это уголовная ответственность. Чтобы избежать таких случаев, чтобы не допустить ситуаций, когда граждане Украины становятся российскими политическими заложниками, попадают в провокационную ситуацию, Луганская областная военно-гражданская администрация приняла решение о том, что движение по этой дороге будет запрещено», – объяснил Олег Слободян.
Как сообщалось ранее, в Меловском районе транспортное сообщение организуют в объезд перекрытого РФ участка.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, опасность, Луганская область, дорога, ЛНР
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