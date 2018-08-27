Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина

27.08.2018 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина

Повышение цен на газ для населения не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий. В этом заверил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает Корреспондент.

"Вероятный перерасчет цены на газ на получателей субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию", - заявил Розенко.

Он также добавил, что решение о повышении цен на газ примут после корректировки системы субсидий. В частности, в Минсоцполитики планируют в ближайшее время откорректировать систему предоставления субсидий населению и исправить те проблемы, которые беспокоят граждан.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, подорожание, газ, субсидия, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх