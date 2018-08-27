Школа и деньги: за что платить?

27.08.2018 17:15

В этом году первоклассники начнут учиться по новому госстандарту образования. На внедрение нового образовательного подхода государство выделило около полутора миллиарда гривен. В Минобразования обещают, что изменятся как принципы преподавания, так и оценки учащихся. Однако многих родителей интересует, уменьшатся ли в новой школе их финансовые затраты?





Школьное финансирование – в публичное пространство

Принимая госбюджет на 2018 год, депутаты и чиновники особенно отмечали, что в этом году школы получат больше финансирования. Президент Петр Порошенко также в своих выступлениях неоднократно повторял, что образование – это одна из важнейших сфер для государства. «Образование и новая школа – это ключ Украины в будущее», – отметил он во время открытия новой школы в Песочине Харьковской области.

И действительно, в 2018 году педагоги получили на 53 млрд грн больше, чем в прошлом году. В частности, 504 млн грн было выделено на обучение детей с особыми потребностями. Отдельно были предусмотрены средства для начальных классов: 998,7 млн грн – на учебные средства и мобильную мебель, более 163 млн грн – на приобретение техники, 48 млн грн – на закупку учебно-методической литературы. Еще более 272 млн грн – на учебники для первоклассников.

Впрочем, родители школьников до сих пор жалуются, что должны ежемесячно сдавать деньги на услуги уборщиц, охранников, закупку элементарных моющих средств, тряпок и даже туалетной бумаги. Действительно ли образовательные учреждения не имеют на это собственных денег? Ответ на этот вопрос должна дать сама школа.

Новый закон об образовании обязывает учебные заведения вести прозрачную отчетность своей деятельности, в частности, и обнародовать данные о финансировании и расходах. Все материальные нужды учреждения должны быть зафиксированы в бюджетном запросе в районное управление образования. Ведь расходы на оплату коммунальных услуг, содержание школы, зарплату техническим работникам обеспечивают местные бюджеты. Причем часть этих расходов покрывает образовательная субвенция от государства. Если же в ответ на свой запрос школа не получила поддержки от местных властей, тогда она может обратиться за материальной помощью к родителям.

Покупаем только необходимое

Закон гарантирует всем бесплатное получение полного среднего образования. При этом в нем четко указано, что государство также обеспечивает учебниками (в частности электронными) и пособиями учеников и учителей. Педагог не может заставить родителей покупать учебники за свой счет. Это решение должно быть обосновано дидактической целесообразностью, а также должно получить согласие всех родителей. Это же касается и профильных классов, обучающихся по отдельной программе.

«Я хотела бы предупредить родителей, что вы вовсе не обязаны, например, покупать какие-то дополнительные печатные тетради, если вам говорят за это платить. Можно и в обычной тетради писать. Главное, чтобы был учебник или раздаточный материал от учителя», – пояснила министр образования Лилия Гриневич.

Специалисты предупреждают, что не следует сразу бежать в магазин, если учитель предлагает купить какое-то дополнительное пособие. Сначала нужно критически оценить ситуацию. Может случиться, что этот учебник не необходимость, а лишь способ заработать деньги на доверчивых родителях.

Школьная форма обязательна?

Дискуссии вокруг школьной формы идут каждый раз накануне нового учебного года. Сторонники утверждают, что это сплачивает детей, нивелирует разницу в достатке родителей и настраивает детей на рабочий лад. Противники утверждают, что форма не решает вопросов неравенства, вызывает сопротивление у детей, сковывает их движения и не дает детям выражать собственную индивидуальность.

Не существует закона, который бы обязывал учеников носить школьную форму. Этот вопрос регламентирует устав и внутренний распорядок учреждения. В то же время министр образования уверяет, что директор не может заставить родителей покупать одежду конкретной фирмы, а только рекомендовать цвет или стиль школьного наряда. При этом родители могут и должны приобщаться к этому обсуждению.

Более того, общественная инициатива «Родители SOS» создала образец отказа от школьной формы со ссылкой на Конституцию, Конвенцию о правах ребенка и решение Конституционного Суда Украины. Поэтому покупать или не покупать школьную форму – это сугубо решение родителей. И никто не имеет права наказывать школьника из-за отсутствия формы.

«Важно помнить, что отчислить из школы, снизить оценки, публично унизить ребенка и т.д. – такого не должно существовать в школе», – отметила сопредседатель ОО «Родители SOS» Елена Парфенова.

Только добровольная благотворительность

Благотворительные взносы в учебных заведениях должны быть добровольными и прозрачными. Не существует понятия рекомендованного добровольного взноса, и никто в школе не может требовать деньги за обучение, если это не предусмотрено договором. Согласно ст. 30 Закона об образовании, школы должны обнародовать на своих веб-сайтах (или на сайтах своих учредителей) информацию о стоимости и порядке обучения, а также предоставления дополнительных образовательных и иных услуг.

Собственно, каждая школа в Украине должна иметь специальный счет в управлении образования для учета благотворительности. Также для добровольных взносов родители могут создать собственный благотворительный фонд или общественное объединение с соответствующим банковским счетом. Все взносы должны быть безналичные. По закону, собирать деньги наличными в школе запрещено.

Сейчас опыт родителей другой – ежемесячно сдаются деньги в фонд класса, отдельно оплачивается охрана, за собственный счет осуществляется ремонт класса или приобретается новая мебель. И не всегда родительский комитет отчитывается о том, на что пошли деньги.

Если у родителей есть сомнения в честности руководителей школы или их заставляют сдавать деньги, Минобразования призывает подавать жалобы в районное управление или департамент образования или звонить на «горячую линию» Минобразования (044-481-47-69). Только совместными действиями можно преодолеть практику поборов в школах.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля