Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение

27.08.2018 18:45

Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, несмотря на агрессивные действия последней. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала во время "Совещания послов-2018", сообщает в Twitter пресс-служба МИД, передает Обозреватель.

По ее словам, для Украины это вопрос безопасности, поэтому используются имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать его.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре", - сказала Зеркаль.

Источник: https://from-ua.com