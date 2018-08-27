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Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение

27.08.2018 18:45
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Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение

Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, несмотря на агрессивные действия последней. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала во время "Совещания послов-2018", сообщает в Twitter пресс-служба МИД, передает Обозреватель.

По ее словам, для Украины это вопрос безопасности, поэтому используются имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать его.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре", - сказала Зеркаль.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, решение, сотрудничество
 
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