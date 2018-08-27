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Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году: что нужно делать
Дата празднования Успения Пресвятой Богородицы - 28 августа. К этому дню христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим постом.
А потому многие спрашивают, является ли Успение постным днем.
На самом деле в праздник Успения Божией Матери, если он выпадает на среду или пятницу, можно вкушать рыбу. В таком случае разговение переносится на следующий день. А вот если Успение выпадает на другие дни недели, то поста нет - можно есть все, что угодно!
Успение Пресвятой Богородицы: что делать в этот день
С празднованием Успения Пресвятой Богородицы связано много народных традиций. Православный праздник Успения Божией Матери совпадал по времени с жатвой. В эту пору года русские крестьяне были заняты на уборке урожая.
У восточных славян к Успению Божией Матери приурочивали так называемые "Обжинки" - праздник жатвы хлебов. Кроме того, этот день называли "Госпожинки", "Госпожи", "Госпожин день" - в этих словах нашло отражение почитание Богородицы, к которой верующие обращаются как к Госпоже, Владычице.
В Успение Пресвятой Богородицы существовал обычай наряжать "дожинку", то есть последний сноп, в сарафан. "Дожинку" с песнями несли в деревню и ставили под иконы. Затем затевали пир - отмечали Успение и конец красного лета. Варили медовуху, водили хороводы, пели жатвенные песни.
На следующий после Успения день - 29 августа - отмечали "Ореховый (или Хлебный) Спас".
Народные приметы об Успении были связаны с порой сбора урожая и наблюдением за погодой:
На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить.
Если на Успение появится радуга - к затяжной и теплой осени.
Молодое бабье лето начинается, а солнце засыпается.
С Успенья солнце засыпает.
Успение провожай, осень встречай.
От Троицы до Успения хороводов не водят.
Пречистая Матерь засевает, а Покров покрывает.
Успение кончает дожинки.
До Успения пахать - лишнюю копну нажать.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, Успение, православие
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