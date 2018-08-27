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Выборы президента Украины: определились лидеры гонки

27.08.2018 19:31
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Выборы президента Украины: определились лидеры гонки

Лидеры ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а также партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заняли ведущие места в рейтинге кандидатов на президентский пост. Об этом свидетельствуют результаты социсследования. Они были проведены компанией Seetarget.

Согласно результотов, за Тимошенко готовы проголосовать 17,9% украинцев, за А. Гриценко готовы проголосовать 13,8% опрошенных, за Ю. Бойко — 11,2%.

Олега Ляшко готовы поддержать 9,8%, а Петра Порошенко лишь 9,1%. 

В то же время 30,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос о своих политических предпочтениях. Еще 5,1% опрошенных сказали, что не голосовали бы на выборах президента. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, лидер, выборы президента
 
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