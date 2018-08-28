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Ливни, шквалы, грозы! Украину до октября будет трясти - синоптик

28.08.2018 19:06
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Ливни, шквалы, грозы! Украину до октября будет трясти - синоптик

Над Украиной 28 и 29 августа пройдет циклон, который принесет с собой снижение температуры и грозы. В среднесрочной перспективе также ожидается усиление штормовых явлений.
"Тот циклон, который принес похолодание в Европу, сейчас постепенно продвигается на восток, и 28-29 августа он будет проходить по территории Украины. Именно с ним будут связаны осадки, шквалы и грозы", - сообщила в комментарии OBOZREVATEL заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Однако, по ее словам, циклон быстро пройдет по территории Украины после него ожидается ясная и солнечная погода.
Но сильные ливни, град, шквалы и грозы не покинут Украину. Балабух объясняет, что из-за жары, которая будет продолжаться и в дальнейшем, вероятность того, что такие явления будут образовываться в сентябре и даже в октябре, также остается.
"В связи с тем, что существенно растет температура воздуха, а Украина находится в умеренных широтах, где есть достаточный запас влаги, это приводит к тому, что образуются большие облака, их мощность растет, и с такого облака может выпадать больше осадков, град большего диаметра и скорость шквалов существенно возрастает", - сказала синоптик.
С такими прогнозами не согласны в Укргидрометцентре. Директор центра Николай Кульбида заявил, что у них нет таких сообщений и предупреждений.
"В ближайшее время украинцев ожидают только грозы в очень небольшом количестве областей и кратковременные дожди. Во время гроз возможно усиление ветра до 15-18 м/с, это абсолютно нормальное явление", - сообщил он.
В Укргидрометцентре уточнили, что ухудшение погоды ожидается в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Одесской областях.



Теги: Украина, Донбасс, ветер, дождь, гроза
 
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