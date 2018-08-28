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Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой
В украинских тюрьмах не только продолжают оказывать запрещенные услуги, но за последние полгода на них даже выросли расценки. Последний случай: в Винницкой области инспектор Могилев-Подольской колонии №114 был заподозрен в том, что потребовал 3000 грн за то, что доставит заключенному "оптом" три мобильных телефона — по 1000 грн за каждый аппарат. Напомним, по законодательству использование мобилок в тюрьмах строго ограничено.
"После получения неправомерной выгоды в сумме 3000 гривен за передачу осужденному мобильных телефонов злоумышленник был задержан и по решению суда помещен под домашний арест", — рассказала "Сегодня" спикер облпрокуратуры Ирина Выхованец.
По оценкам экспертов, эти расценки — значительно выше тех, которые были еще год-два тому назад.
"За доставку мобильных телефонов нечистые на руку сотрудники еще два года назад брали не более 300—500 гривен, чуть больше оценивали услуги по передаче наркотиков и алкоголя", — рассказал "Сегодня" экс-глава Госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.
Силовики уточняют, что подавляющее число разоблачений происходит при содействии руководства тюремной системы Украины. Например, коррумпированного инспектора СИЗО поймали и в Кропивницком. При обыске проверяющим пришлось раздеть подозреваемого до нижнего белья, и только потом они обнаружили спрятанными запрещенные вещества, которые он намеревался принести заключенным.
"В Кировоградской области, как и в большинстве регионов, расценки на передачу наркотиков заключенным колеблются от 800 до 1000 гривен за небольшую партию. Деньги, как правило, не берутся кем-то лично, эти средства взяточники просят переводить на банковские карточки своих знакомых", — рассказали нам в Генпрокуратуре.
А незадолго до этого случая СБУ отрапортовала, что их работники разоблачили одного из руководителей Роменской исправительной колонии — его заподозрили в неоднократном сбыте наркотиков заключенным.
"Вознаграждение за каждую такую "передачу" составляло около 2000 гривен. Деньги он требовал переводить ему на банковский счет", — уточнила пресс-служба СБУ.
Есть и совсем из ряда вон выходящие случаи. В Днепропетровской области разгорелся целый тюремный скандал. По данным областной прокуратуры, была разоблачена схема незаконного освобождения зэков за деньги. В ней подозреваются сразу два тюремщика из числа начальства.
"Подполковник и майор систематически требовали взятки от осужденных за содействие в условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания на более мягкое", — сообщил пресс-центр Днепропетровской облпрокуратуры.
И добавил:
"Для незаконного обогащения они разработали целую систему конспирации: родственники осужденных должны были перечислить деньги (30 тыс. грн) на банковские счета третьих лиц".
Кроме того, также по данным прокуратуры, ситуация оказалась и отчасти курьезной.
"Досудебное следствие установило, что деньги незаконно использовались для ремонта служебного автомобиля учреждения, а также для покупки топлива для грузовика, который вывозил мусор с территории колонии".
Как уточнили в Генпрокуратуре, если следствие выяснит, что кто-либо из заключенных был отпущен незаконно, то следователи будут требовать пересмотра решения суда "по вновь открывшимся обстоятельствам".
Уже есть 50 приговоров
Как выяснила "Сегодня", сами тюремщики за прошлый год направили в суды материалы, в которых фигурируют около сотни их коллег, подозреваемых в служебных преступлениях.
"Более чем 50 фигурантам суды уже огласили приговоры", — рассказали нам в Минюсте.
"Взятки в тюрьмах в какой-то мере опаснее, чем взятки в других учреждениях. От них могут пострадать тысячи добропорядочных граждан. Например, мобильный телефон зэки часто используют для мошенничеств. Практика последних лет показала, что именно заключенные чаще всего становятся фигурантами афер с банковскими картами, именно зэки звонят по ночам, представляясь полицейскими и требуя денег за откуп от уголовного преследования", — рассказали нам оперативники из угрозыска Нацполиции.
Теги: Донбасс, цена, покупать, тюрьма
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