В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"

28.08.2018 07:42

В оккупированном Луганске между "силовиками" террористической "ЛНР" случились "разборки" со стрельбой. Ликвидирован террорист.

О скандале между "силовиками" Луганска рассказал в Facebook офицер ВСУ под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

История более чем примечательная. "Полицейскому" Владиславу Пасечнику (позывной Страйк) понадобились деньги. Он поступил как истинный "герой Новороссии" и пошел грабить. Террорист сколотил группировку. Сначала все пошло "как по маслу", но после они напали не на ту организацию - вынесли деньги из "Московского финансового центра" в Луганске.

К сожалению для Страйка, у центра была серьезная "крыша" и его коллегам дали сигнал поймать наглеца. В ходе ареста Пасечник оказал сопротивление и был застрелен своими же. Далее стало еще интереснее. Главари "республики" решили обелить свою репутацию проверенным способом - записали погибшего уголовника в ряды "украинских диверсантов".

Стоит отметить, что погибший "силовик" "ЛНР" прекрасно известен украинскому проекту "Миротворец". Он находится в "черном списке" врагов Украины.