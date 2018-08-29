Две страны Европы: Кто хочет отменить антироссийские санкции

29.08.2018 12:15

В настоящее время в Европейском Союзе есть две страны, которые наиболее активно выступают за отмену санкций против Российской Федерации. Об этом рассказал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Есть две страны, которые наиболее публично и непублично настаивают на необходимости пересмотра санкционного режима. Это Италия и Венгрия. Но мы прекрасно понимаем, что это вопрос первенства. Когда кто-то один решится пойти до конца в этом вопросе, есть определенные страны, которые к ним присоединятся. Они себя публично не проявляют, но они есть», – сказал он.

«Одновременно есть государства в Европейском Союзе, которые решительно отвергают этот сценарий. У них есть внутренняя дискуссия по этому поводу. Пока что в этой дискуссии стабильно побеждает группа сторонников санкций. Это нормально, что есть кто-то недовольный, потому что Европейский Союз – это демократическое объединение», – добавил Кулеба.

По его словам, для украинской дипломатии важно, чтобы после различных дискуссий в ЕС побеждали все-таки сторонники антироссийских санкций. «Мы знаем настроения в странах-членах Европейского Союза, знаем где и какие тенденции, кто пытается продвинуть и какую повестку дня. Наши послы над этим работают», – отметил украинский дипломат.

Представитель Украины в Совете Европы также рассказал, что украинской дипломатии удалось добиться введения санкций за агрессию России в Крыму и на Донбассе и поддерживать санкционный режим 4 года, что крайне сложно на международном уровне. Он напомнил, что санкции за Донбасс связаны с полным выполнением Минских соглашений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»