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«Глава Новороссии» Царев заявил, о готовности Львова «присоединиться к России»
29.08.2018 09:30
Экс- нардеп от Партии регионов и экс-глава «Новороссии» Олег Царев заявил, что в 2014 году практически все население Украины было готовообъединиться с Россией.
Так, скандальный политик уточнил: «Если бы провели референдум по всей Украине, то и Львов проголосовал бы за присоединение к России. Подавляющее большинство населения выбирает, где лучше, где сытнее. Идеология — фактор второстепенный. Посмотрите статистику, кто во время войны шел в партизаны, а кто в полицаи».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Львов, Новороссия
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