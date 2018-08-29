«Глава Новороссии» Царев заявил, о готовности Львова «присоединиться к России»

29.08.2018 09:30

Экс- нардеп от Партии регионов и экс-глава «Новороссии» Олег Царев заявил, что в 2014 году практически все население Украины было готовообъединиться с Россией.

Так, скандальный политик уточнил: «Если бы провели референдум по всей Украине, то и Львов проголосовал бы за присоединение к России. Подавляющее большинство населения выбирает, где лучше, где сытнее. Идеология — фактор второстепенный. Посмотрите статистику, кто во время войны шел в партизаны, а кто в полицаи».

Источник: https://donpress.com