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Януковича вызывают в суд
Экс-президента вызывают в суд для участия в дебатах на 13, 14, 17 и 18 сентября
Экс-президента Виктора Януковича вызывают в Оболонский районный суд Киева для участия в судебных дебатах по делу о государственной измене на 13, 14, 17 и 18 сентября. Текст соответствующей повестки в среду опубликован в газете "Урядовий кур’єр".
"Оболонский районный суд г. Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., на 10.00 - 13 сентября, 14 сентября, 17 сентября, 18 сентября в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в тексте повестки.
Как сообщалось, 16 августа председательствующий судья Владислав Девятко объявил даты выступления стороны защиты в судебных дебатах по делу о госизмене Януковича - на 13, 14, 17 и 18 сентября.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, суд, Янукович
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