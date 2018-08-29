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Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года
К концу 2018 года курс доллара в Украине может вырасти до 28-29 грн/$, однако падение до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, является маловероятным сценарием. Об этом рассказал в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран. При этом эксперт заявил, что резка девальвация - "пиарная цена". "Должен быть самый наихудший сценарий для экономики, пока что он не ощущается", - объяснил он.
"В сентябре я бы говорил о коридоре 27,5-28,5 грн за доллар. Это будет зависеть от того, насколько интенсивно наши аграрии будут в сентябре сдавать свою валютную выручку. Цены на зерно неплохие на мировых рынках", - заявил финансовый аналитик.
По его словам, "все идет по плану и фундаментальных факторов для обесценивания гривни нет".
"Я думаю, год мы завершим где-то 28-29 грн за доллар. Возможно, на наличном рынке он подползет до 30 грн, но не больше, поскольку конъюнктура на мировых рынках в третьем квартале для Украины лучше, чем была во втором", - добавил Шапран.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, гривня, прогноз, курс валют
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